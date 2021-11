Notaire en eaux troubles

Ainsi est retrouvé chez lui Aimé Parfeuil, ancien notaire à Villefranche-de-Rouergue. Suicide, assassinat ? Sa famille, réduite à Raphaëlle, sa fille unique, Gaston, son frère, et Philippe, son neveu, désargentés et endettés, fournit aux enquêteurs les premières pistes. C'est compter sans le perspicace détective Combes et son épouse, Claire. Il leur faudra comprendre pourquoi Raphaëlle, reniée et bafouée par son père, est la seule légataire de sa petite fortune... Un vrai polar à la française, au goût rétro et savoureux.