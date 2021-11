Dans les Landes, un " camp de vacances " à la discipline quasi militaire est le théâtre d'un complot machiavélique. Noël 2008. On retrouve à Paris le corps d'une femme transformée en véritable bombe ambulante. Curiosité macabre : elle a été gavée comme une oie... de virus et de prions. Peu de temps après, Foch, le mystérieux chef de l'OEuvre, envoie un de ses coureurs de nuits, le Bonsaï, à Ecovie, étrange camp de vacances tenu par un exilé russe. Le site, immense, est cerné par une barrière de fils barbelés et entouré de miradors. De riches hommes d'affaires s'y retrouvent et se plient à un règlement sectaire qui prône un retour sans concession à la nature. Alors qu'au sein du camp de mystérieuses disparitions ont donné naissance à la rumeur de l'existence de l'" Ogre des Landes ", le Bonsaï ne tarde pas à recevoir un curieux message : " L'Ogre est parmi nous. Vous êtes sa prochaine victime "...