La traque des maîtres flamands

Des monts des Flandres jusqu'à Bruges, la quête périlleuse de Saint-Sauveur pour retrouver des tableaux de grands peintres flamands... A Bailleul, Saint-Sauveur, le fameux émissaire de Foch et de l'organisation secrète l'Œuvre, filé en douce par l'inspecteur Mignoni, doit retrouver un certain Wildenstein. Ce dernier est l'héritier d'une extraordinaire collection de tableaux de primitifs flamands dérobés à son père par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un gang sans foi ni loi spécialisé dans le vol et le trafic de toiles de maître cherche à les doubler à tout prix. S'ensuivent courses-poursuites, jeux de dupes, faux-semblants, meurtres en série... Qui, de Saint-Sauveur, de Mignoni ou du gang, récupérera ces toiles inestimables? Le sixième volume des "coureurs de nuits" plonge le lecteur dans l'univers trouble, audacieux, mystérieux de Pascal Martin. Un grand polar.