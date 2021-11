Le juge de paix

De 1935 à 1960, à Marseille, une stupéfiante plongée dans le monde du grand banditisme aux côtés de Dominique Fratelli, qui, de truand, devient celui qui règle les conflits entre caïds. Très tôt, Dominique Fratelli est prêt à tout pour accéder au milieu de la pègre. De ses premiers pas avec son oncle, bandit d'honneur dans le maquis, à son arrivée à Marseille parmi les prostituées et les souteneurs, Dominique se taille rapidement une réputation de jeune dur... Dans la cour des caïds se mêle un monde bigarré d'hommes d'horizons différents, tous portés par la même soif de danger et de pouvoir, tel l'Arménien René Markonian, qui connaît les quartiers nord de, Marseille et leur vivier inépuisable de mauvais garçons ; tel Ange Bernardi, qui prend sous son aile Dominique. Mais émerge une génération de nouveaux truands, plus cupides, plus ambitieux et plus cruels... Mieux que quiconque, Jean-Max Tixier - qui fut le collaborateur littéraire du commissaire Van Loc, alias " le Chinois " - raconte cet univers interlope qui fascine et fait peur. Marseille revit à travers ce roman une période pittoresque de son histoire, sans clichés, avec l'écriture passionnée d'un enfant du pays.