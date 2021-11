L'Amant anglais

Londres, automne 1940. Dans le quartier mal famé de Soho, la police découvre les corps de quatre prostituées, atrocement mutilés. Dans la ville bombardée en proie au chaos, plongée dans l'obscurité et livrée aux pires instincts, trois personnes dont les destins en d'autres circonstances n'auraient jamais dû se croiser, se retrouvent tragiquement liées les unes aux autres et peut-être même, à cette série de meurtres... La guerre, et plus spécialement le Blitz, sont au cœur de ce terrifiant thriller. Cultivant une atmosphère de sourde angoisse parfaitement incarnée par le décor inquiétant d'une ville meurtrie, Laura Wilson explore les pulsions secrètes et meurtrières qui se cachent au plus profond de l'âme, lorsque la menace permanente de la mort brise les barrières entre les êtres.