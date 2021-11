Fermer les yeux

Un enquêteur a la retraite, hante par une erreur qu'il estime avoir commise quinze ans plus tôt. un jeune auteur, considéré comme le plus grand spécialiste français des tueurs en série. une brillante avocate, dévouée à la défense d'un homme victime, selon elle, d'une effroyable injustice. ensemble, ils devront débusquer le plus insaisissable des prédateurs.