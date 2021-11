Une enquête de Kouplan, détective sans-papiers : Chacun sa vérité

Depuis trois ans, Kouplan est dans ce qu'on appelle une " situation irrégulière ". Sa demande d'asile a été rejetée par la Suède mais il ne peut pas rentrer en Iran, parmi les siens, sans risquer de perdre la vie. Il pense à ses proches chaque soir, tous ceux qu'il a laissés derrière lui, et craint de se confronter à leur regard un jour. Sans-papiers, il lui faut échapper à la vigilance des autorités, tout en gagnant un peu d'argent pour réussir à vivre dignement, dans l'espoir de jours meilleurs. Dans son pays, Kouplan était journaliste. Afin d'utiliser au mieux ses compétences, il songe à poursuivre dans l'investigation. Un jour, il publie cette annonce sur Internet : " Avez-vous besoin d'aide dans une recherche ou pour un travail de détective ? " Une femme lui répond. Sa fille de six ans a été enlevée quatre jours auparavant, et elle ne peut contacter la police. L'enquête de Kouplan, pour retrouver cette enfant et confondre son kidnappeur, va le précipiter dans les recoins les plus troubles de la capitale suédoise, ce Stockholm underground où les clandestins sont des cibles faciles pour le monde criminel…