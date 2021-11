Les élèves de l'ombre

C'est le premier jour de collège pour Jade, qui rentre en sixième la boule au ventre. Séparée de ses amis, sans repères, elle découvre son professeur Principal, Mr Erbenet... Ce prof inquiétant instaure tout de suite des règles : aucun retard, aucun bavardage, aucune absence, aucun téléphone portable. Et quand, dès les premier cours, deux élèves se font prendre à bavarder, il les colle sans pitié. Quelques jours plus tard, les deux collés semblent différents. Ils sont assis au premier rang. Et d'un regard vide, sans âme, ils fixent Jade qui commence vraiment à avoir peur...