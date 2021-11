A Watertown, Philip Writing coule une vie ordinaire et tranquille : un boulot dans les assurances, des week-ends de pêche et surtout les extraordinaires muffins de Mr. Clarke que l'on peut déguster chaque matin sur le chemin du bureau, après avoir fait un brin de causette avec la charmante Maggie Laeger. Mais un beau jour, tout bascule. Mr Clark est retrouvé mort dans sa cuisine, écrasé par une étagère et la charmante Maggie Laeger s'est évaporée. La veille, en rendant la monnaie pour le muffin, elle avait déclaré : " Demain je ne serai plus là ". Depuis cette phrase hante les journées de Philip. Maggie serait-elle une meurtrière ? Si oui, quelles étaient ses motivations ? Est-ce que tout cela a à voir avec la disparition inexpliquée de la petite Suzanna sur les bords de la Charles River ? Quand Philip retrouve Maggie deux ans plus tard, elle est devenue Marie Hotkins et tient un magasin d'antiquités à Stocbridge. Elle feint surtout de ne pas le reconnaître. Philip décide alors de mener sa propre enquête.