La mort au coeur

Au commissariat de Quarto Oggiaro, quartier populaire et torride de Milan, l'atmosphère est quasi irrespirable. Les policiers, quel que soit leur grade, laissent éclater leurs passions négatives : rancœurs, traîtrises, haines, bassesses. L'inspecteur Ferraro, héros récurrent apparu dans Pourquoi tuons-nous ?, voit, outre une situation professionnelle difficile, sa vie affective tourner au désastre. Mais le vrai sujet du livre reste la mafia : un monde sans pitié, dans lequel la rédemption semble impossible. Auquel s'ajoute le déferlement des populations originaires de l'ex-Yougoslavie qui pose de sacrés problèmes d'intégration. Le style de Biondillo est incisif, précis, parfois drôle et ordurier, corrosif, argotique. Il emprunte toute une gamme de tonalités pour dresser le portrait réaliste d'une Italie violente, éclatée... Un document sur les mœurs et les coutumes mafieuses racontées avec une rare intensité, crudité et brutalité.