L'argot du polar. Cadavre exquis de la Série Noire

«Quand elle vire au noir, la langue verte a des trouvailles de génie. Un imaginaire sans cesse réinventé ancré dans le réel, tantôt lyrique, tantôt cru, toujours imagé, souvent pudique et bien plus poétique qu'on ne le dit jamais. Les prostituées sont des chandelles au coin des rues. La boustifaille tombe dans le cimetière à poulets et il arrive que l'on paye en tendresse. Lire Auguste le Breton, Albert Simonin ou Ange Bastiani, c'est se régaler de cette langue verte bien pendue qui a fertilisé l'ordinaire, déjà si riche, du français». Lionel Besnier.