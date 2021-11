Garden of love

Il est des jardins vers lesquels, inexorablement, nos pas nous ramènent et dont les allées s'entrecroisent comme autant de possibles destins. A chaque carrefour se dressent des ombres terrifiantes : est-ce l'amour ou est-ce la folie qui nous guette ? Alexandre Astrid, flic terré dans ses souvenirs, voit sa vie basculer lorsqu'il reçoit un manuscrit anonyme dévoilant des secrets qu'il se croyait seul à connaître. Qui le force ainsi à décrocher les fantômes pendus aux branches de son passé ? Qui lui tend ce piège ? Mensonges et faux-semblants comme les roses et les ronces s'entremêlent, en ces lieux luxuriants dont le gardien a la beauté du diable...