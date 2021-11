Anaisthêsia

Premier flic noir à intégrer un groupe d'investigations après les émeutes interraciales de l'année passée, Désiré Saint-Pierre est aussi dealer à ses heures, dans son quartier, ghetto sud de la ville blanche. Mais un accident tout bête vient bouleverser cette belle ordonnance. Une voiture avec Désiré dedans. Un mur. La rencontre des deux. Le policier se réveille d'un long coma, défiguré et atteint d'un syndrome d'indifférence massive à la douleur. Lorsqu'il reprend du service, l'enquête très médiatique de la Tueuse aux Bagues à laquelle il était affecté avant son hospitalisation s'emballe et le kilogramme de cocaïne hydrochlorique dont il avait la charge a disparu. Tandis que la maladie, lentement, gagne du terrain, Désiré va suivre la voie d'Ogun Badagris, le dieu de la guerre et de la discorde qui régnait sur l'île qu'il n'aurait jamais dû quitter...