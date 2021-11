Les enchaînés

Un jeune homme débarque dans un petit village de la Drôme. En plein hiver. Il arrive du Sénégal, sans-papier, il a dû se frayer un chemin à travers l'Espagne, mentir, endurer foyer, centre de rétention pour arriver jusque-là. Et il cherche monsieur Denis. Ils se sont connus là-bas, en Afrique, monsieur Denis travaillait pour une ONG et David Sedar était son guide. Avant de partir, monsieur Denis lui a fait une promesse - et David Sedar tient à ce qu'elle soit honorée. Dans une grande bâtisse isolée au coeur des bois, la femme de l'humanitaire accueille le réfugié. Car son mari a disparu, laissant derrière lui un mystérieux carnet et mille questions en suspens. Et Diane veut des réponses. Que seul David Sedar peut lui apporter. Mais dehors, les chiens rôdent...