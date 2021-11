K-O final au Sénégal

Edmond Benakem se rend au Sénégal pour le compte du Guide du routard et découvre un lieu mythique : l'ancienne capitale de l'aéropostale, Saint-Louis. Il y rencontre un jeune boxeur, Tony, qui lui dévoile un Saint-Louis authentique, tout en l'introduisant dans son univers : ses amis, son entraîneur, son club. Et les ennuis commencent. Le toubab Eddie est soupçonné du meurtre du pugiliste, retrouvé définitivement K.-0. dans des circonstances pas claires. Pour s'en sortir, le routard doit mener l'enquête, aidé par la fille du coriace commissaire Tiam. Tout ça à cause d'une promesse de son pote Bébert, le kiosquier du boulevard de Ménilmontant à qui il a fait le serment de s'incliner sur la tombe de Battling Sikki, premier Africain champion du monde de boxe.