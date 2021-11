Cash cash à Frisco

Finir dans une boîte de Rollmops, devenir propriétaire d'une escadre de limousines, atterrir dans le lit d'un gay bedonnant ou bien créer la sensation littéraire du nouveau siècle grâce à un manuscrit inédit du bien connu et décédé Jack Kerouac, Edmond ne sait que choisir. Partagé entre l'appât du gain et sa soif d'amour pour la fille du petit chaperon rouge made in USA, poursuivi par tout ce que la ville possède de tordus, le reporter du Routard va parcourir San Francisco au guidon de son vélo, et finalement découvrir au pied du Golden Gate Bridge que la pureté se paie cash.