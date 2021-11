Le Baroud andalou

En donnant à Edmond pour point de chute grenadin, l'adresse de Diego Molina, Wolfgang ignore tout à fait le guêpier dans lequel il fourre l'innocent reporter. Diego, grand amateur d'art, peintre déchu et courtier de tableaux connaît certes son Andalousie natale sur le bout du pinceau, mais il fait aussi des " affaires " gigognes pas claires, boit comme un damné, tirant dans son sillage sa lunatique et cependant séduisante nièce Catalina-Beatriz dont la folie douce n'est pas sans tragique et secrète raison d'être. Pour les yeux de Catalina, Eddie va s'embringuer dans un chapelet fort peu catholique de magouilles aggravées. Au milieu des mille et une splendeurs andalouses, nouveau Don Quichotte sur les routes de la Alpujarra, de Cadix, de Séville et de Cordoue, le reporter cheminera à flanc d'abîme mené, à son insu, en un bateau qui connaîtra le même sort qu'un nouveau Titanic.