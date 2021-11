Des pépins dans la Grosse Pomme

Elle est grosse, la pomme new-yorkaise. Et les pépins sont à l'avenant. En plus de la chaleur accablante et des centaines de bars à visiter au péril de sa santé, Edmond se colle une poupée dans l'embarras sur les bras... une blonde aux yeux bleus comme il les affectionne, mais qui lui réussissent rarement, et flanquée de protecteurs russes peu commodes. La belle égarée, qu'il faut bien sauver d'elle-même, va entraîner Edmond plus loin qu'il ne l'aurait souhaité, aux franges de la grande métropole moderne, dans Coney Island et Little Odessa.