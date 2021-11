Sussex and Sun

Tous les voyages d'Edmond n'ont pas la même signification pour lui. Quand son boss l'envoie dans le Sussex et à Londres, il y voit l'occasion de retrouver la blonde Carolyn qu'il avait rencontrée huit ans plus tôt, au cours d'un séjour linguistique, lorsqu'il était encore lycéen. Mais les retrouvailles tournent au fiasco. Graham, le mari de la belle Anglaise, taulard à mi-temps, alcoolique tendance ultra-violent, junky tendance dealer, rôde dans les parages et tend sur Edmond d'inextricables filets. L'ami anglais Bobby et Jean-Luc Bardeau, routard rencontré dans l'Eurostar, pourront-ils l'aider à s'en défaire ? Edmond se trouve pris dans un rythme de nuits blanches passées entre rock and roll, bière et drogues, puis dans une folle semaine de cavale, de courses poursuites à travers le sud de l'Angleterre suant sous la canicule, avec les flics aux fesses et les yeux de Carolyn au cœur.