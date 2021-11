" Ca sonne juste : l'intrigue est excellente, les personnages ultra attachants, les dialogues souvent très drôles, le Wyoming toujours aussi fascinant. " EUROPE 1 Alertés par un guide, le shérif Walt Longmire et son adjointe Vic repêchent le cadavre du vieux cheyenne Danny Lone Elk dans l'étang de son propre ranch. Triste nouvelle pour la communauté amérindienne du comté d'Absaroka. L'affaire se complique avec la mise au jour d'un T. rex parfaitement conservé sur les terres mêmes de la victime. La propriété du dinosaure, dont les ossements sont évalués à plusieurs millions de dollars, devient vite source de convoitise. Le FBI s'en mêle. Mais à qui profite l'assassinat de Danny ? Walt Longmire est plus que jamais décidé à le découvrir. Craig Johnson a exercé des métiers aussi divers que policier, professeur d'université, cow-boy et charpentier avant de s'installer pour écrire sur les contreforts des Bighorn Mountains, dans le Wyoming. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides