The Quintessential Quintuplets Tome 12

Alors que l'été touche à sa fin, Ichika annonce qu'elle arrête le lycée pour se consacrer à sa carrière d'actrice ! C'est donc sans elle que Nino, Miku, Yotsuba, Itsuki et Fûtarô reprennent les cours pour la dernière ligne droite, emplis de doutes et d'incertitudes pour leur avenir. Mais la fête de l'école se profile, et ils sont bien déterminés à en profiter jusqu'au bout car ce sera le dernier évènement de leur scolarité où ils seront tous rassemblés. L'heure des décisions a sonné...