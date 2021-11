Les trois mariages de Manolita

A Madrid, juste après la guerre civile, survivre est chaque jour une épreuve. Manolita, dix-sept ans, doit s'occuper de ses frères et soeurs — ses parents sont en prison et son frère Antonio vit caché. Tandis que l'Espagne connaît les heures les plus terribles de la répression, Antonio décide de continuer à résister en diffusant de la propagande clandestine. Mais personne ne sait utiliser les machines à polycopier, et Antonio somme sa soeur de prendre contact avec un détenu susceptible de connaître leur fonctionnement. La rencontre avec ce garçon timide et apparemment sans attraits se révélera déterminante dans l'existence de Manolita.