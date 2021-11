Quand la physique soigne

Quels secrets de la physique se cachent dans les verres des lunettes ou dans les aides auditives ? Comment fonctionne la radiothérapie et la cryothérapie ? Qu'est-ce que la tomographie ? La science est omniprésente dans notre quotidien et la médecine est sans doute l'un des domaines qui a le plus bénéficié de ses progrès et de ses avancées techniques. Pour la première fois, deux physiciens décryptent pour nous le fonctionnement des principaux dispositifs médicaux, des plus communs aux plus sophistiqués, ceux qui nous aident à palier un handicap, comme ceux qui servent aux médecins à nous ausculter ou nous soigner. Cédric Ray et Jean-Claude Poizat, excellents vulgarisateurs, nous permettent ainsi de mieux comprendre le monde qui nous entoure et de devenir plus acteurs de notre santé.