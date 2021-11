Simon de Thuillières est un enlumineur oeuvrant en l'an de grâce 1395. Par un mystérieux sortilège, il a le don d'anticiper les récits et les personnages que ses lointains descendants du XXIe siècle célèbreront. Il revisite nos films, séries, jeux vidéo, mangas et les emblèmes de la pop culture dans des illustrations plus vraies que nature, commentées en vieux français. Sous son fusain, Alien, le huitième passager devient Alain, le huitiesme passagin, Retour vers le futur se transpose en Renvoi en un temps postérieur et Super Mario se transforme en Superbe Mariolle. Le Codex de Simon de Thuillières rassemble près de 200 créations originales, drôles, ludiques et décalées, qui vous initieront à l'art médiéval et aux enluminures. Comme si elles avaient traversé les siècles, ces illustrations composent un imaginaire réjouissant dans lequel nos récits populaires sont repensés au travers de l'esthétique, des sensibilités et des préoccupations médiévales.