Peter Pan Tome 1

Réédition de l'oeuvre majeure d'un auteur essentiel La création est un acte délicat. Elle l'est plus encore lorsqu'il s'agit de donner une nouvelle vie à un personnage aussi mythique que Peter Pan. Régis Loisel s'est pourtant attelé à la tâche avec grâce et humilité, mêlant ainsi les ambiances féeriques et lumineuses de James Matthew Barrie aux atmosphères londoniennes sombres mais romantiques de Dickens. Non content de s'approprier avec brio un classique de la littérature, Loisel fit entrer le lecteur ébahi dans les méandres tourmentés de la psychologie humaine, maniant avec honnêteté des notions délicates et taboues, comme la maternité non assumée, la violence des enfants, la vengeance, le complexe d'Odipe... Vents d'Ouest réédite les 6 volumes de Peter Pan, originellement parus entre 1990 et 2004, afin de les faire découvrir ou redécouvrir au public. Une oeuvre unique, tout simplement incontournable, à la puissance dramatique et poétique, servie par un dessin d'une beauté et d'une expressivité affolantes.