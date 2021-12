Le roman graphique de Derborence, de Charles-Ferdinand Ramuz adapté par Fabian Menor.

Derborence, c’est l’histoire d’une montagne qui s’écroule sur un alpage. C’est aussi l’histoire de villageois endeuillés qui pensent voir un fantôme, d’un homme qui survit à l’insensé et en perd la raison, et d’une femme qui porte la vie et refuse de perdre espoir.

Déroulé tragique, personnages attachants et rude décor de montagne : le célèbre livre de Charles-Ferdinand Ramuz se prête à l’illustration. Il a été choisi pour lancer la nouvelle collection d’Helvetiq : un triptyque de romans graphiques adaptés de l’œuvre du grand écrivain suisse romand. Derborence, le roman graphique, paraîtra au printemps 2022. Il est l’œuvre de Fabian Menor, jeune et talentueux illustrateur et auteur de BD genevois.

