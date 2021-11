The Mobster. Tome 2 : Betrayed

"T'aimes les photos, ma poupée ? " Un mois après sa sortie de l'hôpital, Angie se reconstruit aux côtés de Derek. Ce dernier, encore plus protecteur, est aux petits soins pour l'amour de sa vie. Mais, bien que la fusion entre eux atteigne son paroxysme, la jeune femme s'ennuie et ressent le besoin de se rendre utile dans les activités du gang qui l'a adoptée. A contrecoeur, Derek finit par céder... et les problèmes (re)commencent. Une série d'évènements, du joyeux au sordide, attend la douce Angie au tournant, et malmène avec violence sa récente liberté. Après ses atroces mésaventures passées, sera-t-elle assez forte pour contrecarrer les plans machiavéliques qui se fomentent autour d'elle ? Angie et Derek auront-ils enfin droit au bonheur auquel ils aspirent ? A cheval entre le thriller dramatique haletant, la dark romance sulfureuse, et un érotisme exalté, The Mobster est un de ces livres qui vous bouleverse le coeur et l'esprit.