The Mobster. Tome 1 : Trapped

S'enfuir... Loin. Courir. Se cacher... Il ne doit pas la retrouver. Jamais. Lorsque Angie, une jeune femme meurtrie par la vie, décide de tout plaquer et de prendre la fuite, elle n'imagine à aucun moment assister à une scène qui risque de lui faire rater sa cavale... Et encore moins d'être embarquée de force par une troupe de malfrats new-yorkais afin que Derek, leur chef, juge du sort de son involontaire curiosité. Angie risque sa peau et elle le sait. Mais elle n'a pas tout envoyé balader pour se retrouver une nouvelle fois prise au piège... A cheval entre le thriller dramatique haletant, la dark romance sulfureuse, et un érotisme exalté, The Mobster est un de ces livres qui vous bouleverse le coeur et l'esprit. [Collection AMOUR SOMBRE Dark]