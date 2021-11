Level 26 Tome 2 : Dark prophecy

"Beaucoup d'hommes ont voulu lutter contre leur destin et le changer. Mais c'est de la folie." Cinq ans après, Steve Dark tente encore d'oublier le meurtre de sa femme, dont il se sent responsable. Mais Dark n'est pas un homme ordinaire. C'est un chasseur avisé et méthodique, capable d'infiltrer les esprits les plus aliénés. Affranchi de tout carcan judiciaire et moral, dégagé des procédures gouvernementales, il reprend la traque.