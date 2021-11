Opium Tome 2 : Poison et piment

Alors qu'il dîne tranquillement dans un nouvel établissement, Wu Ping se fait interpeller par une jeune femme, doctorante en biologie. Elle a du travail pour lui : son père, cuisinier dans une grande chaîne de restaurants du pays, vient d'être accusé de la mort du gérant et d'un célèbre taïcoon. Mais il n'est pas responsable, elle en est persuadée. Aidé de son équipier, le mystérieux mais non moins séduisant Matt Worthy, l'inspecteur sous le charme se démène pour innocenter le vieil homme, et l'affaire promet d'être compliquée. Si la vérité est parfois bien enfouie, le passé est souvent plus éloquent que le présent... Dans ce second thriller pimenté, Marc Zosso plonge ses deux policiers au coeur d'une enquête aussi savoureuse que complexe, où histoire de la Chine et histoires personnelles se mêlent jusqu'à ne faire plus qu'une, pour le meilleur, mais souvent pour le pire.