Trouver la faille

Dan est ingénieur en informatique dans le Massachusetts. Malheureusement, la start-up qui l'employait a mis la clé sous la porte et il n'a toujours pas retrouvé de travail. Il est aux abois et, dans un monde qui considère le salarié comme un ennemi, il ne voit qu'une solution pour s'en sortir : prendre l'argent là il se trouve, dans les banques. Dan connaît le système de sécurité d'une agence pour laquelle il a effectué une mission. Il sait que ce système informatique comporte d'énormes failles dans lesquelles il est possible de s'engouffrer. Il convainc trois collègues, eux aussi chômeurs, de monter un cambriolage avec lui. Mais réussir un casse est une chose, y survivre en est une autre...