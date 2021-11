Crimes sans importance

Ancien flic tombé pour incendie volontaire et tentative de meurtre sur la personne du district attorney qui avait réuni des preuves contre lui, Joe Denton vient juste de sortir de prison lorsqu'il apprend que Manny Vassey, le parrain local, est atteint d'un cancer incurable et souhaite soulager sa conscience avant de mourir. Une catastrophe pour Joe, qui risque d'être incriminé et de retourner derrière les barreaux, pour beaucoup plus longtemps cette fois. Joe n'est pas un criminel endurci, juste un joueur qui s'est laissé griser par l'argent facile et la cocaïne, dans un comté où les forces de l'ordre sont corrompues jusqu'à la moelle. Il est désormais un homme aux abois, et il vaudrait mieux pour lui que le parrain rende le dernier soupir au plus vite... Ce premier roman de Dave Zeltserman est une plongée dans un enfer digne de Jim Thompson.