Xtrême préjudice

On retrouve la BMW du président du CIO toutes portes ouvertes au bord du lac à Lausanne. Où est passé le président ? Pendant ce temps, le professeur Ayer, grand ponte de Virologie et d'épidémiologie à l'OMS, n'a plus donné de signes de vie alors qu'il était en Afrique de l'Ouest afin de comprendre l'épidémie d'Ebola qui l'intriguait au plus près. La situation internationale se tend considérablement avec des tentatives de lancement de missiles de moyenne portée et des essais nucléaires par la Corée du nord. Mark Walpen est alerté par son père : lui et les enfants de Mark, Zoé et Elliott, ont été victimes d'un acte terroriste barbare et innommable. Mark vit un nouveau drame dans sa vie i Un rapport confidentiel américain dénonce l'Arabie Saoudite comme commanditaire des attentats du 11 septembre. Quel rapport avec nos protagonistes ? Une Fois de plus les stratèges du Sword vont devoir dénouer les intrigues et trier le vrai du faux. Les Faucons partiront en quête des différents responsables. La sanction risque d'être terrible. Un suspens incroyable par un maitre du roman d'espionnage classique d'aujourd'hui.