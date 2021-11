Double jeu

L'Afrique est agitée de toutes parts par des mouvements rebelles surarmés. En République démocratique du Congo des populations sont victimes de malformations crâniennes et neurologiques dont l'origine est inconnue. Le général Avram Leibowitz, père du Faucon Rebecca, a disparu. Une fois de plus, le Sword, seul service de renseignement indépendant et neutre au monde, est sur tous les fronts, d'autant plus que le Secrétaire général de l'ONU lui demande un coup de main pour résoudre des crises en Syrie et en Ukraine.