Comme suite à la crise libyenne, Mark Walpen a complété son entreprise de consulting en marketing par un département de géostratégie, le Sword. Celui-ci, devenu le seul service secret non gouvernemental, indépendant et neutre au monde, est renforcé par une unité de combattants issus des meilleures forces spéciales du monde, on les appelle les Faucons. Une prise d'otages a lieu. En même temps, une série d'attentats touche différentes ambassades européennes, créant ainsi la panique. Ces événements sont revendiqués par une mystérieuse " Armée de Libération Arabe ". Les Faucons traquent les auteurs de cette vague d'attentats et recherchent surtout leurs têtes pensantes de l'Egypte à Dubaï en passant par Oman et Montreux. Le " Réseau Ambassador " est une toile d'araignée de renseignements gérée par le père de Mark Walpen, Ralf Walpen qui est ambassadeur et directeur de la cellule de crise aux affaires étrangères suisses. Le premier volume s'intitule L'Envol des Faucons et voit la mise en place du service de renseignements privé, le Sword, et son bras armé que sont les Faucons. Le second volume, Panique au Vatican, approfondit la découverte du Sword et nous mène du Vatican, à Pékin, en passant par le Tibet et Hong Kong. Le troisième volume, Double Jeu, en cours d'écriture, nous conduira de l'Afrique à la Russie.