A jamais tu obéiras

Jeune, jolie et brillante, Julie a tout pour elle. J'jusqu'au jour où elle est kidnappée sur le parking de la gare. Son ravisseur est le type même de psychopathe dont on découvre régulièrement les exploits macabres dans les journaux. Mais il n'agit pas seul. A côté de lui, solide comme un roc, il y a sa femme, Cora. Elle n'est pas là pour apporter du réconfort aux victimes. Sa fonction est tout autre... Soumises toutes les deux aux abus d'un homme machiavélique et pervers, Julie et Cora deviennent l'une pour l'autre un objet de haine et de fascination. Mais parviendront-elles pour autant à s'unir contre le mal ?