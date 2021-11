La liste de nos interdits

- Ne pas se rendre seule à la bibliothèque le soir ; - Ne pas se garer à plus de six places de sa destination ; - Ne pas faire confiance à un inconnu ; - Ne pas sortir sans bombe lacrymo ; - Toujours repérer les sorties ; - Toujours suivre les règles ; - Ne jamais paniquer... ET LA REGLE N°1 : Ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu. Sarah et Jennifer ont tout prévu. Rédigé une liste exhaustive des dangers. Enuméré tous les interdits. Pris toutes les mesures de sécurité pour rendre leur monde plus sûr. Aucun imprévu ne devait pouvoir les surprendre. Mais un soir, elles enfreignent la première règle. Elles prennent un taxi. Dès lors, le cauchemar n'aura plus de fin.