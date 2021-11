Saint-Germain, l'Egyptien. Tome 1

Le comte de Saint-Germain est un grand guérisseur, un maître d'érudition, et un amant vampirique incomparable. Mais trois mille ans avant de devenir ce comte, qu'était-il ? Un démon ou un dieu ? Madeleine de Montalia, l'amour immortel du comte, a décidé de visiter en ce début de dix-neuvième siècle un pays mystérieux - autrefois appelé la Terre Noire, et aujourd'hui connu sous le nom d'Egypte - pour tenter d'exhumer le passé de celui qui lui a offert sa nouvelle vie vampirique. Le moine copte Gourzin sera son guide et lui apprendra à déchiffrer les secrets et les hiéroglyphes de Thèbes et de Louxor. Mais d'innombrables dangers guettent la jeune femme sur les bords du Nil : assassins, scorpions, et pire encore, des dangers dont même Saint-Germain, autrefois surnommé le démon Senh du Temple d'Imhotep, aura du mal à la protéger...