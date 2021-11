Blessure ouverte

Bien que soeurs, Kit et Jenny ne pourraient être plus différentes.Jenny a suivi les traces de leur père et travaille comme Texas Ranger pour la police d'Austin. Kit, elle, est la fille rebelle. Elle danse la nuit dans un club de strip-tease et tente d'exorciser les démons de son passé - la mort de sa mère et un viol alors qu'elle était étudiante, une blessure jamais refermée.Quand Jenny est assassinée, alors qu'elle enquêtait sur un meurtre, Kit décide d'entreprendre une thérapie. Mais bien vite le cabinet de sa psy et visité et son dossier dérobé. Puis c'est une amie de Kit qui est assassinée...Se pourrait-il qu'elle ait connaissance d'éléments gênants pour l'assassin de sa soeur ? Mais à qui se fier ? Son père, une brute qui passe pour un héros local, et qu'elle n'aime guère ? Luke, le fiancé que Jenny s'apprêtait à épouser, et qui traînait régulièrement au club ?L'enquête de Kit mettra au jour un réseau pédophile et lui fera découvrir le terrible secret de son père...