Mort à New York

Présentatrice vedette de télévision et parachutiste chevronnée, Sasha Nijinsky a-t-elle pu survivre à sa chute du onzième étage d'un immeuble new-yorkais ? C'est ce que pense, à peu près seul de son espèce, le policier Stone Barrington, qui a fortuitement assisté à la scène et se retrouve chargé d'une enquête que ses supérieurs le pressent curieusement - très curieusement - de conclure au plus vite. Mais, morte ou vivante, la belle et brillante Sasha a totalement disparu. Et, à mesure qu'il pénètre plus avant dans son bizarre cercle de relations - de sa maquilleuse lesbienne et jalouse à son principal rival d'antenne, en passant par un entrepreneur de pompes funèbres nécrophile -, Stone va découvrir, au péril de sa vie, tout un monde d'intrigues, de dépravation sexuelle et de folie meurtrière. Jouant en virtuose avec les nerfs du lecteur à la faveur d'incessants rebondissements, Stuart Woods démontre ici, une fois de plus, sa totale maîtrise de l'art du suspense. Stuart Woods a reçu en 1997 le Grand Prix de littérature policière pour Echange mortel.