1860. La guerre de Sécession fait rage. Les armées régulières des Fédéraux et des Confédérés s'affrontent à l'est, mais c'est à l'ouest, dans les étendues sauvages du Kansas et du Missouri, que des hommes qui se réclament de leur propre drapeau sèment la terreur. A seize ans, Jake Roedel et son frère de sang, Jack Bull Chiles, rejoignent l'une des troupes de rebelles sécessionnistes. Là, ils font l'apprentissage d'une vie sanglante et barbare qui leur semble héroïque, une vie où la violence la plus inhumaine est si fréquente qu'elle paraît ordinaire, presque acceptable. Durant ces quatre années de guerre Jake fera la découverte de la loyauté, de la trahison, de la tolérance, et, quand naîtra la profonde amitié le liant à un " nègre ", Holt, de la mort et de l'amour. Chevauchée avec le diable est le récit d'une descente aux enfers, un voyage initiatique au sein d'une guerre civile qui déchira les Etats-Unis. Aussi fidèle à l'époque qu'il est intemporel, ce roman laisse apparaître sous la brutalité des esprits et des mots la lente éclosion d'une conscience. Chevauchée avec le diable a été porté à l'écran par Ang Lee.