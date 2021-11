Interception

Quelques jours avant l'inauguration du mémorial du World Trade Center, un incident se produit à bord d'un avion. Quelques courageux passagers évitent de justesse une catastrophe en neutralisant un homme voulant prendre le contrôle de l'appareil. Jeremy Fisk, agent de la division anti-terroriste, redoute que cet acte ne soit que le prélude d'un événement plus important. Son intuition est confirmée lorsque l'un des passagers de l'avion disparaît sans laisser de traces. L'agent Fisk et sa partenaire passent à l'action. Mais les indices et les pistes ne débouchent jamais sur rien. L'ennemi invisible sait exploiter toutes les failles de sécurité et anticipe le moindre mouvement des enquêteurs. Le temps est compté dans ce contre-la-montre où les apparences se révèlent souvent trompeuses...