Les invisibles

Charly Lhombre, médecin légiste en congé sabbatique, arrive au Québec pour occuper un poste à l'université de Montréal. Alors qu'il pensait vivre une année d'étude tranquille dans le monde policé des professeurs d'université, les choses prennent une tournure particulière à la suite d'événements violents, échos d'un sombre passé. Conflits de pouvoir, réapparition d'anciens secrets que certains avaient cru pouvoir enterrer, et agression de plusieurs SDF sans défense. Ces histoires ont-elles un rapport et sont-elles liées au meurtre non élucidé de la belle Kathleen Cheechoo, épouse du fondateur du centre de Recherches pour lequel travaille Charly ? La complicité de la surprenante Réjane Lalumière, collègue - et plus encore - de Charly, ainsi qu'une initiation à la culture des Indiens Cris ne seront pas de trop pour aider ce dernier à élucider le triple mystère.