La danse des espions

Lisbonne, 1944. Les nazis seraient sur le point de fabriquer la bombe atomique. Les Alliés mobilisent tous leurs moyens pour les en empêcher : Andrea, dix-neuf ans, anglaise, est plongée dans la bataille. Mais lorsqu'elle tombe amoureuse de Karl Voss, attaché à la légation allemande, leur liaison déstabilise l'équilibre précaire du petit monde des espions et précipite les drames. Vingt-cinq ans plus tard, en pleine guerre froide, Andrea piste à Berlin le Léopard des neiges, agent secret convoité à la fois par les Russes et les Britanniques. Menteuse, tricheuse, manipulatrice, Andrea n'a été fidèle qu'à une seule vérité : son amour pour Karl. Dans ce climat hostile, elle va le retrouver. Mais pas du même côté de la barrière...