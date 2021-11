Une mort à Lisbonne

En 1941, dans une Europe en guerre, Klaus Felsen, industriel allemand, est envoyé au Portugal pour le compte des SS. Tout-puissant en ce pays, il ne recule devant rien pour assurer les intérêts des Allemands aussi bien que les siens : il triche, trahit et viole... Des années plus tard, à Lisbonne, le cadavre de Catarina Oliveira est retrouvé sur une plage. Jolie adolescente aux yeux bleus, fille unique d'un couple de grands bourgeois à la réputation irréprochable, Catarina collectionnait les amants et flambait son existence comme si elle fuyait devant quelque chose d'insupportable. Mais quoi ? L'enquête est confiée à l'inspecteur Ze Coelho, flic anticonformiste, qui s'obstine dans sa quête de la vérité. Plongeant dans un univers d'une perversité inouïe, il déterre les secrets de famille et le lien existant entre Catarina et le SS. Un lien effacé par le temps, ignoré de tous, sauf de ceux qui ont minutieusement programmé la suppression de la jeune fille. " Un très grand polar à découvrir absolument ! " Christian Gonzalez - Madame Figaro.