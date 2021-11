Une mort absurde

1944. Plus de quatre ans de conflit ont laissé Londres exsangue. Malgré une nuit blanche passée à aider les victimes des bombardements, l'inspecteur Ted Stratton est chargé d'enquêter sur la mort suspecte d'un médecin. Histoire d'amour qui aurait mal tourné ? Vengeance ? Très vite, le policier s'oriente vers une hypothèse encore plus effrayante, alors qu'une ombre sans visage hante les couloirs de l'hôpital Fitzrovia... Quand une sinistrée confie à l'épouse de l'inspecteur qu'elle soupçonne son propre mari d'être un imposteur, Jenny la croit d'abord en état de choc. Mais la réalité va se révéler bien plus étrange et menaçante... Et bientôt les Stratton ne devront se fier qu'à une seule chose : leur peur.