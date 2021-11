La guerre de Stratton. Un détective au coeur des ténèbres de Londres

Londres, juin 1940. Le « suicide » par défenestration d'une star déchue du muet ne convainc pas l'inspecteur Ted Stratton. Ignorant le veto de ses supérieurs, il continue de mener son enquête, qui va rapidement croiser celle de l'élégante Diana Calthrop, recrutée par le MI5 pour infiltrer un groupuscule pro-nazi. Mais le supérieur de Diana, le puissant Sir Neville Apse, est-il au-dessus de tout soupçon ? Stratton et la jeune femme comprendront-ils à temps que les intérêts des Services secrets et ceux de la pègre londonienne peuvent parfois concorder ? La Guerre de Stratton nous plonge dans l’atmosphère oppressante de la capitale londonienne pendant le Blitz, une période que Laura Wilson connaît bien et qu’elle évoque à la perfection.