Repairman Jack n'est pas un réparateur comme les autres. Aventurier moderne, il a la réputation (méritée !) d'être capable de résoudre n'importe quel problème. Bref un spécialiste des missions impossibles. Bien qu'il ne figure pas dans l'annuaire et n'ait pas d'existence officielle, ceux qui ont besoin de lui savent où le trouver. C'est ainsi qu'il est contacté par Kusum, un riche dignitaire hindou dont la grand-mère vient d'être agressée par des voyous qui lui ont dérobé un collier d'une valeur inestimable et peut-être doté de pouvoirs surnaturels. Sa mission : retrouver les voyous et récupérer le joyau. Il y parvient, mais n'est pas au bout de ses peines, car lorsqu'il rencontre la soeur de Kusum, une Indienne fascinante, des ombres sinistres hantent le ciel de Manhattan. En fait, Repairman Jack se trouve désormais impliqué dans un complot visant à faire renaître les Rakoski les plus terribles démons de la mythologie hindoue.