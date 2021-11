Si l'enfer existe, il se trouve à Green River, le plus ancien pénitencier du Texas, où s'entassent 3000 détenus dans un labyrinthe de granit et d'acier. Violeurs et meurtriers en série, monstres et psychopathes y respirent un air infernal et vivent leur existence de damnés sous la surveillance d'un directeur mégalomane et sanguinaire. Au milieu de l'émeute qui se prépare avec la férocité d'une guerre tribale, un prisonnier innocent comme le docteur Klein peut-il sauver sa peau sans devenir lui-même une bête sauvage ? " Etourdissant. Peut-être le plus grand roman jamais écrit sur la prison. Un voyage en enfer superbement maîtrisé. Inscrivez-vous. " James Ellroy. Sombre, violent, d'une fascination et d'un suspense presque insoutenables, " L'odeur de la haine " est le deuxième roman de Tim Willocks, psychiatre londonien. Traduit en quinze langues, il sera prochainement adapté au cinéma par Alan Pakula.