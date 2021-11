Pendant des siècles, les magiciens ont tenté de consigner dans des grimoires les formules et les rites permettant d'invoquer les démons. Dans le Londres de l'époque victorienne, le plus ambitieux d'entre eux, Peter Owling, avait conçu un livre pour contraindre le Prince des Ténèbres, Satan en personne, à lui accorder l'immortalité. On le retrouva mort, nu, un fragment de son manuscrit maintenu sur sa poitrine par une dague enfoncée dans le cœur. De nos jours, à Melbourne, Lucien Humberstone et ses amis, férus de magie noire, essaient de reconstituer le grimoire maudit, dont les différentes parties ont été dispersées de par le monde. Seuls trois étudiants en littérature victorienne peuvent empêcher le pire : Holly, Prudence et Justin, que pourtant tout sépare. Sauront-ils se faire suffisamment confiance pour comprendre ce pacte satanique vieux de plus de cent ans et éviter que le monde ne soit à jamais bouleversé ?